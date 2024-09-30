Экономист Балынин объяснил пользу субаренды в дополнительном способе заработка

Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о выгоде субаренды. В качестве примера эксперт привел салон, оказывающий бьюти-услуги.

По словам экономиста, деление снимаемого помещения на несколько более мелких зон позволит сдавать их другим мастерам. Он подчеркнул, что здесь важно владеть навыками коммуникации и уметь договариваться.

«До заключения договора субаренды нужно внимательно их изучить, оценить потенциальный спрос на помещение с учетом его реального состояния, локации», — добавил экономист.

Иногда повысить привлекательность помещения позволяет легкий косметический ремонт, сказал он.