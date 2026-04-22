Экономист Балынин объяснил, что отпуск в мае более выгоден, чем в январе

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для «ФедералПресс» проанализировал, насколько выгодно брать отпуск в разные месяцы.

Балынин пояснил, что, несмотря на большее количество календарных дней в мае по сравнению с февралем, число рабочих дней в этих месяцах будет одинаковым. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году ожидается в июле — 23 дня.

По словам эксперта, с финансовой точки зрения отпуск в мае более выгоден, чем в январе, но менее выгоден по сравнению с мартом, апрелем и июлем. При этом он оказался одинаково выгодным в сравнении с февралем.