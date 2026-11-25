Доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, кто и при каких условиях в 2027 году сможет выйти на пенсию раньше остальных. Об этом сообщил сам эксперт в беседе с Ura.ru .

Для досрочной страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов. Женщины выходят на пенсию в 50 лет при наличии пятерых детей, в 56 лет — четверых, в 57 лет — троих (при воспитании до 8 лет). Жители Крайнего Севера могут оформить выплаты в 50 (мужчины) и 45 (женщины) лет после 25 и 20 лет работы оленеводами, рыбаками или охотниками. Для работавших во вредных условиях и горячих цехах порог составляет 10 и 7,5 года стажа.

Также право на досрочную пенсию имеют многодетные матери с двумя детьми и северным стажем, водители городского транспорта, механизаторы в портах и сотрудники, трудившиеся с осужденными.