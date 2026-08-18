Экономист Балынин назвал Чукотку, Магаданскую область и Якутию одними из лидеров по самым высоким пенсиям

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , что средний размер пенсии по старости на 1 апреля 2026 года составляет 27 218,9 рублей. Однако в некоторых регионах суммы гораздо выше.

Эксперт уточнил, что в Чукотском автономном округе средняя пенсия составляет 45 541,9 рублей, в Ненецком автономном округе — 41 890,7 рублей, в Магаданской области — 39 860,4 рублей. Также высокие пенсии в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Мурманской и Сахалинской областях — там суммы превышают 35 тысяч рублей.

По словам Балынина, более высокие значения пенсий в этих регионах связаны с высокими заработными платами. Например, в апреле 2026 года средняя зарплата в Чукотском автономном округе составила 250 925 рублей, что в 2,3 раза выше средней зарплаты по стране.

Экономист также отметил, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях действуют дополнительные механизмы, влияющие на размер страховых пенсий. Во-первых, увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии: на 50% для Крайнего Севера и на 30% для приравненных территорий. Во-вторых, выплаты увеличиваются с учетом районного коэффициента в зависимости от района проживания.