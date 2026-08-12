Экономист Балынин назвал банковский вклад одним из лучших способов сохранения и увеличения средств

Банковский вклад остается одним из самых надежных способов сохранить и приумножить сбережения. Ставки по ним значительно превышают уровень инфляции, а средства вкладчиков застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей. Кандидат экономических наук Игорь Балынин считает, что сейчас банковский вклад — это один из лучших способов сохранения и увеличения средств, пишет «ФедералПресс» .

По его словам, ставки по вкладам в 2–3 раза превосходят уровень инфляции. Это дает возможность получать доход не только в номинальном, но и в реальном выражении.

Эксперт отметил, что средства вкладчиков объемом до 1,4 млн рублей в каждом банке застрахованы. Он предложил рассмотреть возможность открытия вклада на 150 тысяч рублей под 13,5% на 6 месяцев. За полгода 150 тысяч рублей превратятся примерно в 160,1 тысячи с учетом начисленных процентов.

Балынин также обратил внимание на вклады с плавающей ставкой. Ставки по таким вкладам изменяются в зависимости от ключевой ставки Банка России. Эксперт считает, что сейчас можно рассмотреть возможность открытия банковского вклада под плавающую ставку на 1,5 года.

Если возникают вопросы, эксперт рекомендует проконсультироваться с банковским специалистом и внимательно изучить документы.