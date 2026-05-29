Экономист Балынин напомнил о возможности получения повышенной пенсии за работу в сельской местности

Граждане, которые проработали более 30 лет в отраслях сельского хозяйства, таких как животноводство, растениеводство или рыбоводство, имеют право на повышенную страховую пенсию по старости или инвалидности. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Надбавка в размере 25% суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности назначается лицам, которые соответствуют ряду критериев», — пояснил Балынин.

Для получения надбавки необходимо проживать в сельской местности и не участвовать в деятельности, подлежащей обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Перечень профессий и должностей, имеющих право на повышение фиксированной выплаты, утвержден постановлением правительства РФ. В него входят агрономы, агрохимики, агротехники, трактористы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие специалисты.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рублей, соответственно, надбавка будет равна 2396,17 рублей.

Игорь Балынин напомнил, что в некоторых случаях страховая пенсия по старости может быть назначена досрочно для тружеников сельского и лесного хозяйств, имеющих 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.