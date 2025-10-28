Экономист Балынин напомнил о праве некоторых россиян на две пенсии

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал « ФедералПресс » о праве некоторых россиян на получение двух пенсий одновременно.

Как пояснил специалист, граждане, получающие пенсию от Министерства обороны, МВД, ФСБ и некоторых иных государственных структур, нередко продолжают активно трудиться в гражданских учреждениях и компаниях.

«За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости», — отметил эксперт.

По его словам, вторая пенсия — страховая — положена при соблюдении ряда условий. Так, страховой стаж должен составлять 15 лет.