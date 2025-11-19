Экономист Балынин напомнил о праве досрочного выхода на пенсию при большом стаже

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал « ФедералПресс », что некоторые россияне вправе выйти на пенсию раньше установленного срока.

По словам эксперта, граждане могут воспользоваться такой возможностью благодаря большому страховому стажу.

«Например, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин у граждан есть возможность выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве. А вот теневая занятость наносит долгосрочный финансовый ущерб, добавил Балынин.