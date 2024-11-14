Экономист Балынин: чтение этикеток и список покупок помогут сэкономить до 20% от общих затрат на продукты

Грамотный подход к покупке продуктов питания поможет снизить расходы вплоть до 20%. Секретами экономии поделился кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» .

По мнению эксперта, прежде всего, идти в магазин нужно со списком покупок. Это позволит воздержаться от лишних товаров и оптимизировать расходы. Кроме того, полезно расставлять приоритеты, отказываясь от какого-либо продукта по более высокой цене.

Важное правило — внимательно читать этикетки и проверять срок годности. Часто бывает так, что упаковка большего объема оказывается выгоднее, чем несколько маленьких, сообщает сайт kp.ru.

Последний совет заключается в сравнивании цен в разных торговых точках. Сегодня это можно сделать с помощью специальных онлайн-агрегаторов и мобильных приложений, заключил Балынин.