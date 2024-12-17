Экономист Балыхин призвал откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода

При ведении семейного бюджета важно откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода. Таким советом с «Известиями» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт добавил, что своевременное внесение обязательных платежей — одно из основных правил ведения семейного бюджета. По словам экономиста, это могут быть как налоги, так и оплата жилищно-коммунальных услуг.

Тем семьям, которые не накапливают долги и не берут взаймы, не грозит дефицит семейного бюджета. Балынин добавил, что крайне важно жить по средствам.