Экономист Балыхин призвал откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода

При ведении семейного бюджета важно откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода. Таким советом с «Известиями» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт добавил, что своевременное внесение обязательных платежей — одно из основных правил ведения семейного бюджета. По словам экономиста, это могут быть как налоги, так и оплата жилищно-коммунальных услуг.
Тем семьям, которые не накапливают долги и не берут взаймы, не грозит дефицит семейного бюджета. Балынин добавил, что крайне важно жить по средствам.
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