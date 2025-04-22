Экономист Бакаева: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
Экономист, CEO Аутсорсинговой бухгалтерской компании «АудитА» Олеся Бакаева рассказала о финансовом поведении россиян в беседе с ИА НСН.
По ее словам, многие покупают вещи в кредит или рассрочку, хотя не могут себе их позволить.
«Официальные данные говорят об увеличении зарплат на 6,8%, но опросы показывают, что только 48% работодателей планируют повысить зарплату на 5–10%. Инфляция в марте составила 10,3% по данным ЦБ и 11,5% по информации Росстата. Доступность кредитов тоже играет роль: люди легко покупают вещи, которые не могут себе позволить», — поделилась наблюдениями эксперт.
Бакаева отметила, что 58% россиян к моменту получения следующей зарплаты имеют лишь 10% дохода. Они тратят большую часть денег сразу после их поступления. Эксперт назвала это явление «бегством от денег».