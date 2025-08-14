Экономист Бадалов заявил, что ограничения ЦБ на количество микрозаймов помогут снизить долговую нагрузку на россиян

Центробанк России предлагает ввести ограничения на количество займов, которые могут быть выданы одному человеку в микрофинансовых организациях. Это предложение прокомментировал доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов в беседе с «Ридусом» .

Банк России внес в Госдуму инициативу о введении принципа «один займ в одни руки». С 2026 года также будет введен трехдневный период охлаждения при выдаче займа и снижен максимальный уровень переплаты со 130 до 100%.

Бадалов считает, что инициатива Центробанка может помочь снизить долговую нагрузку на россиян. По его мнению, это часть системной политики национального регулятора, направленной на улучшение условий рынка микрозаймов.

Однако, по словам доцента РУДН, некоторые микрокредиторы могут уйти в тень и использовать возможности интернета для продолжения своей деятельности.