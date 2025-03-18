Экономист Бадалов выступил против платы за самозапрет на кредиты

Доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов высказался в беседе с «Ридусом» о предложении президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна ввести плату за установку запрета на кредиты
По словам экономиста, обсуждать возможные массовые махинации с новым механизмом пока рано.
«Говорить о систематических злоупотреблениях еще рано», — заметил он.
Тосунян ранее предложил установить символическую пошлину на запрет кредитов, чтобы стимулировать ответственное отношение к процедуре. По его мнению, сумма в 100–150 рублей станет препятствием для несерьезного отношения к самозапрету.
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