В этом году Нобелевскую премию по экономике получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследование влияния общественных институтов на равитие стран. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан прокомментировал их работу «Снобу» .

Лауреаты установили, что существует прямая связь между качеством общественных институтов и уровнем благосостояния. Они подчеркнули важность поддержки демократии и инклюзивных институтов для экономического роста.

Аузан отметил, что ранее считалось, что для процветания достаточно усердной работы, но исследование показало, что существуют экстрактивные институты, перераспределяющие богатства, и инклюзивные, способствующие развитию человеческого капитала.

Эти институты возникли еще во время колонизации. Аузан отметил, что в России, где экстрактивные институты, такие как крепостное право, существовали с XIV века, необходимо переосмыслить сам подход к ним, чтобы избежать оттока средств и замедления экономического развития.