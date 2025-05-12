Экономист Анисимова: зарплата в 55 тыс. рублей гарантирует среднюю пенсию

По словам специалиста, для этого нужно зарабатывать около 55 тысяч рублей в месяц.

«Чтобы получать пенсию в размере 23 175 рублей, нужны около 97,9 пенсионных баллов», — заявила эксперт.

Как пояснила экономист, для получения такого количества баллов нужно зарабатывать примерно 55 180 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Это позволит за год набрать 2,4 балла, а для 2,6 балла в год необходим доход около 59 778 рублей. Важно, чтобы трудовая деятельность была официальной и с полными взносами, без перерывов в стаже, так как они снижают число баллов.