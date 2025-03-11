Экономист Анисимова: в России женщинам чаще мужчин отказывают в кредитах

Женщины-бизнесмены в России сталкиваются с рядом проблем, которые мешают их деятельности. Об этом рассказала NEWS.ru директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.

Традиционное распределение обязанностей в семье отвлекает женщин от бизнеса и усложняет предпринимательскую деятельность, особенно на начальном этапе. Женщинам чаще отказывают в кредитах.

«Хотя формально кредитные программы доступны на равных условиях, женщины могут сталкиваться с барьерами, связанными с восприятием их бизнес-инициатив инвесторами и кредитными организациями», — отметила экономист.

Анисимова подчеркнула, что женщины регистрируют ИП в сферах, где важен личный контакт с клиентом: услуги, образование, здравоохранение. Капиталоемкие отрасли, такие как строительство, логистика или IT, остаются мужскими.

Дисбаланс может сгладиться благодаря успешному опыту других женщин, наставничеству и поддержке для предпринимателей, однако пока различия заметны, добавила эксперт.