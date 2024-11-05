Предприниматель, экономист и директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова рассказала, как торговые сети манипулируют потребителями. Для навязывания продукции зачастую используют рассылки, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По ее словам, речь идет сообщениях, в которых фигурируют фразы «ваши бонусы сгорят сегодня», «заканчивается последний день акции», «ликвидация товара» и другие подобные.

«Все это искусная манипуляция, чтобы покупатель поторопился за покупками, которые он не планировал», — пояснила специалист.

Уловкой интернет-магазинов Анисимова назвала рекомендации: при выборе товаров открывается вкладка «с этим чаще всего берут». Покупатель может приобрести что-то ненужное из данного списка, отметила экономист.