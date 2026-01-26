Экономист Андрущук рассказала, как оплачивать туры без попадания под блокировку счетов

С начала 2026 года платежи через систему быстрых платежей (СБП) могут попасть под усиленный контроль банков, особенно если речь идет об оплате туров. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук поделилась рекомендациями по безопасному проведению платежей в беседе с NEWS.ru .

Эксперт советует выбирать платежные методы, при которых средства направляются юридическому лицу, а не частному. В числе безопасных вариантов она назвала оплату на расчетный счет туроператора по договору, а также оплату банковской картой через эквайринг на сайте туроператора или крупного агрегатора.

Если необходимо перевести деньги по СБП проверенному частному лицу, например, турагенту, Андрущук рекомендует заранее уведомить свой банк о крупной сумме, позвонив в службу безопасности. При этом желательно подготовить документы, такие как договор и подтверждение бронирования.

К рискованным способам, которые могут вызвать вопросы у финансовых организаций, эксперт отнесла переводы по СБП на личную карту турагента или переводы «самому себе» между своими счетами.