Экономист Анастасиади отметила, что счет за электричество у работающих из дома сотрудников может быть выше на 30–50%

Экономист Марина Анастасиади поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о том, какие обязательные траты ждут тех, кто переходит на удаленную работу.

По словам эксперта, расходы на транспорт сокращаются, однако увеличиваются платежи за электричество и подписки на различные сервисы.

«Вы перестаете тратить на бензин, но ваш счет за электричество может вырасти на 30–50%, то есть на 1,5–4 тысячи рублей», — цитирует Анастасиади сайт NEWS.ru.

Это связано с тем, что при работе из дома постоянно задействованы различные устройства: ноутбук или мощный компьютер, несколько мониторов, а также заряжаются гаджеты.

Кроме того, экономист указала на дополнительные затраты, которые могут возникнуть из-за необходимости подписки на специализированные сервисы, оценив их в 5–10 тысяч рублей в месяц. Также может увеличиться и статья расходов на доставку еды.