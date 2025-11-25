Экономист Алексеев призвал россиян не обналичивать все свои денежные запасы

Экономист Дмитрий Алексеев в интервью Life.ru выразил мнение, что рост объема наличных денег в обращении связан с временными проблемами в работе мобильных устройств и общим чувством экономической неуверенности.

Он подчеркнул, что наличные средства становятся популярными из-за удобств и доступности, но при этом посоветовал не обналичивать все имеющиеся средства.

Алексеев отметил, что банки стали внимательнее относиться к выдаче наличных и могут ограничивать выдачу крупных сумм, если операция покажется подозрительной. Он подчеркнул, что массовое снятие денег не оправдано, так как банковские системы продолжают работать надежно.