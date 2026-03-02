Экономист Алексеев предложил установить в квартире датчик протечки воды

В условиях, когда многие жители крупных городов, подолгу отсутствуют дома, возрастает потребность в надежной системе защиты от бытовых аварий. Социолог и экономист Дмитрий Алексеев в беседе с Life.ru перечислил бюджетные гаджеты, которые помогут защитить квартиру во время отсутствия хозяев.

Специалист предложил установить датчик протечки воды, сервопривод на кран, газовый анализатор, дымовой извещатель и комбинированный датчик с беспроводной связью. Такие устройства работают проактивно и предотвращают возможные угрозы, что позволяет избежать крупных расходов на ремонт и компенсации ущерба соседям или коммунальным службам.

Гаджеты просты в установке и удобны в эксплуатации. Например, датчик протечки размещается в наиболее уязвимых зонах — под ванной, раковиной или рядом со стиральной машиной. При обнаружении воды он мгновенно подает сигнал на сервопривод, который автоматически перекрывает подачу воды, предотвращая затопление.