Экономист Алексеев отметил, что тренд на рост цен на серебро сохранится в дальнейшем

Серебро стремительно перешло из разряда массового материала в разряд премиальных изделий, свидетельствуют рыночные тенденции января 2026 года. Цена на металл достигла исторического максимума в размере 92 долларов за тройскую унцию. Рост цен вызван несколькими факторами, включая повышенный спрос на драгоценные металлы как инвестиционный инструмент, широкое применение серебра в экологичных технологиях и общую геополитическую нестабильность, написал Life.ru .

Как отметил экономический эксперт Дмитрий Алексеев, этот тренд сохранится и в дальнейшем, усиливая свое влияние на рынок украшений. Цены на серебряные изделия в ближайшее время вырастут на 30–50%, подобно прошлогодним показателям, когда цепи из стерлингового серебра увеличились в цене на 42%.

В условиях повышенной стоимости производители массовых брендов могут начать заменять серебро материалами из нержавеющей стали или титана, известных своей долговечностью и гипоаллергенностью. Подобные тенденции уже наблюдаются в западных странах, таких как Европа, США и Азия, где предпочтения потребителей смещаются в сторону материалов, сочетающих прочность и гигиеничность.