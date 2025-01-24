Экономист Абрамов: приумножить капитал в 2025 году можно через золотые ETF

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с «АБН24» рассказал россиянам, куда лучше вкладывать деньги в 2025 году.

Эксперт предложил использовать банковские депозиты на срок три месяца как инструмент для краткосрочных инвестиций.

Что касается долгосрочных вложений, их рентабельность будет зависеть от кредитной политики Центрального банка России. Абрамов полагает, что снижение процентных ставок произойдет не раньше лета текущего года, что сделает рынок акций более привлекательным вариантом вложения.

Для сохранения и приумножения капитала он советует обращать внимание на фонды денежного рынка, золотые ETF и надежные облигационные инструменты, такие как государственные облигации и ценные бумаги крупных компаний.