Взрыв приборов связали с экономией на покупке у непроверенного производителя

В Ярославской области произошел инцидент, связанный со взрывом скороварки. Две девушки получили ожоги второй степени, и им потребовалась госпитализация. Около 16 процентов тела пострадавших нуждались в восстановлении, процесс которого занял примерно месяц. Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили поделилась мнением о причинах случившегося в беседе с «Вечерней Москвой» .

Эксперт Кизилашвили объяснила, что причина поломки бытовой техники в результате скачков напряжения маловероятна. Современные приборы оснащены защитными механизмами, такими как варисторы и предохранители, которые предотвращают повреждения электроники при колебаниях тока.

Для минимизации риска взрыва или возгорания электроприборов эксперт дала несколько практических советов:

— Распределение нагрузки: не следует включать одновременно большое количество мощных приборов в одну розетку или через один удлинитель.

— Стабилизация сети: рекомендуется использовать стабилизаторы напряжения для защиты чувствительной техники.

— Выбор оборудования: стоит отдавать предпочтение технике проверенных производителей, которая соответствует стандартам безопасности.

Соблюдение этих простых правил поможет значительно снизить вероятность возникновения опасных ситуаций в быту.