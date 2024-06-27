Экономический обозреватель Карнова заявила, что санкции против СПФС не отразятся на российских пользователях

Введение ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) на отразится на российских пользователях и не лишит страны международных переводов. Такими мнением поделилась с радио Sputnik экономический обозреватель, шеф-редактор Агентства экономической информации «Прайм» Наталья Карнова.

Она объяснила, что новые санкции в основном затронут только те банки, которые работают по СПФС. Речь идет о компаниях, финансовых организациях стран ближнего зарубежья, Китая, Турции и других, с которыми Россия тесно сотрудничает. Однако есть и альтернативы этим переводам.

«В первую очередь это посредники, то есть передача тех же финансовых сообщений, но через третьи руки. Еще один вариант — использование, например, китайской аналогичной системы», — отметила Карнова.

Она добавила, что китайская система уже используется Россией, в том числе, и для продажи газа в ЕС.