Экологические службы Петербурга утилизировали 22 тонны опасных отходов

За последнюю неделю августа экологические службы Петербурга обработали 419 обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию Северной столицы.

Специализированные оперативные группы провели 22 выезда для устранения загрязнений, включая работы по ликвидации нефтеразливов и проверку территорий на предмет ртутного загрязнения.

За период с 25 по 31 августа было собрано и направлено на утилизацию более 22 тонн различных отходов. Среди них — 30 килограммов нефтесодержащих отходов, 45 килограммов химических веществ и четыре килограмма ртутьсодержащих продуктов.

