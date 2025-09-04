Экологические службы Петербурга утилизировали 22 тонны опасных отходов

За последнюю неделю августа экологические службы Петербурга обработали 419 обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию Северной столицы.

Специализированные оперативные группы провели 22 выезда для устранения загрязнений, включая работы по ликвидации нефтеразливов и проверку территорий на предмет ртутного загрязнения.

За период с 25 по 31 августа было собрано и направлено на утилизацию более 22 тонн различных отходов. Среди них — 30 килограммов нефтесодержащих отходов, 45 килограммов химических веществ и четыре килограмма ртутьсодержащих продуктов.