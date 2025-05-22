Экологическая акция «Спасти и сохранить» стартовала в ХМАО

XXII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе 22 мая. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу регионального Природнадзора.

Организаторы подчеркнули, что акция сосредоточена на теме «Сохранение биологического разнообразия».

В Природнадзоре округа добавили, что до сентября в регионе пройдет множество экологических событий. Среди них — «Югорский Биофест», молодежные форумы, интеллектуальный турнир «Экологическая полигонка», круглые столы, форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся», конкурс «Экологическое просвещение в социальных сетях», марафон «В мире с природой».

Напомним, что в Московской области более 1,5 тысячи человек приняли участие в первом этапе «Экологических игр — 2025».