Эколог Жуков объяснил идею об упрощении использования особых территорий желанием их освоения

Представители научного сообщества направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. Они выступили против поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). Ситуацию прокомментировал член Общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, обсуждение изменений в режим использования ООПТ ведется уже давно. Целью таких дискуссий является освоение территорий, в том числе для организации мест пребывания граждан, включая санаторно-курортное лечение.

«Мы понимаем, что на таких территориях, естественно, общая экологическая обстановка, состояние окружающей среды, как ни что другое способствует оздоровлению граждан», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что капитальные строения на этих участках до сих пор запрещены, и выразил надежду на продолжение действия соответствующих правил.