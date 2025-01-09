Эколог Витишко: спасателям удастся взять под контроль пожары в Калифорнии

Эколог Евгений Витишко в разговоре с телеканалом «Звезда» высказал предположение, что спасателям удастся взять под контроль масштабные природные пожары в Калифорнии в течение ближайших двух недель, но для этого потребуется полная мобилизация ресурсов.

По его мнению, первоочередная задача пожарных — остановить распространение огня. Далее следует локализовать очаги пожаров и приступить непосредственно к их тушению.

Нужно сначала локализовать огонь, разделить пожар на секторы. У специалистов из США огромный опыт, многие наши методы тушения лесных пожаров заимствованы у них. Ничего непреодолимого здесь нет, с чем человечество не смогло бы справиться, заключил эколог.

Напомним, 7 января в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс начался сильный природный пожар. Быстрое распространение огня усугублялось ветром и сухой погодой. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации.