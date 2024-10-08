Эколог Шкрадюк рассказал, что так называемый радиационный туман не считается опасным природным явлением

Радиационный туман образуется в облачную погоду, когда земля излучает тепло — длинноволновые тепловые лучи. Об этом «Известиям» рассказал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Тепловые лучи, попадая в облака, нагревают их нижнюю часть. Далее облака излучают тепло, которое возвращается на поверхность.

«В первую очередь остывает та часть воздуха, которая прилегает к холодной земле. Туман образуется у земли», — пояснил Шкрадюк.

Эколог отметил, что радиационный туман — явление не опасное, поскольку вызвано радиационным охлаждением и массой влажного приземного воздуха до точки росы.