Эколог Рыбальченко заверил, что испанские слизни, распространившиеся в Подмосковье, погибнут от холодов

Испанские слизни, распространившиеся в Подмосковье, не зимуют как таковые: взрослые особи погибают при наступлении холодов, поскольку их жизненный цикл составляет всего один год. Переживают холода только яйца, спрятанные в почве или других укрытиях, рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко.

Для сокращения численности этих вредителей необходим мороз без обильного снега. При глубоком снежном покрове, играющем роль термоса, кладки могут сохраниться. В то же время промерзание почвы на глубину 10–15 см может уничтожить большую часть будущих слизней.

«В мягкие зимы слизни почти гарантированно возвращаются летом, а после суровой малоснежной зимы их будет куда меньше», — делится специалист.

Чтобы предотвратить откладывание яиц слизнями, рекомендуется убирать укрытия, регулярно рыхлить почву и использовать сухие ловушки с золой, известью или табачной пылью. Механический сбор также помогает в борьбе с вредителями.