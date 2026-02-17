Эколог Рыбальченко заявил, что в России практически исчезли бобры местного происхождения

Эколог Илья Рыбальченко сообщил NEWS.ru , что в России почти не осталось бобров местного происхождения.

По его мнению, канадские животные вытесняют российских из-за своей агрессивности и приспособленности к тяжелым условиям. Рыбальченко объяснил, что канадские бобры крупнее и более агрессивны. Они привычны к своей среде обитания и быстро справляются с местными зарослями. Ущерб от их деятельности пока трудно оценить точно, отметил эколог.

Эксперт подчеркнул, что расселение канадских бобров уже затронуло российские парки и городские лесопарки. В некоторых случаях это опасно для прохожих, так как животные подтачивают деревья.