Эколог Рыбальченко выразил обеспокоенность состоянием воздуха в Нижнем Тагиле

Мониторинговые станции зафиксировали повышение концентрации углекислого газа и формальдегида в атмосфере Нижнего Тагила. В беседе с сайтом « Поясним за Тагил » ситуацию прокомментировал член научного совета Росприроднадзора Илья Рыбальченко.

По словам эколога, даже небольшие превышения предельно допустимой концентрации таких опасных соединений, как угарный газ и формальдегид, представляют серьезную угрозу здоровью человека, особенно при постоянном влиянии.

Так, превышение норматива оксида углерода (CO) до 1,1 ПДК нарушает способность гемоглобина переносить кислород, что приводит к развитию головной боли, усталости, снижению внимания и способности концентрироваться. Повышение уровня формальдегида (HCHO) в атмосфере также оказывает негативное воздействие на организм. Среди последствий — возникновение аллергии, воспалений дыхательных путей и раздражения слизистых оболочек, предупредил специалист.