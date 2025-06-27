Эколог Рыбальченко указал на невозможность определения нитратов в арбузах без прибора

Первые партии арбузов, привезенные из Азии, поступили в продажу в Москве и области. Однако специалисты выражают опасения относительно ранних бахчевых, указывая на возможное высокое содержание нитратов. Эколог и автор популярного Telegram-канала Илья Рыбальченко в интервью РИАМО подчеркнул, что определить уровень нитратов без специального оборудования невозможно.

Эксперт пояснил, что на данный момент в продаже преобладают азиатские арбузы и дыни, тогда как ягоды из Краснодара появятся только в августе. Рыбальченко добавил, что некоторые производители для ускорения роста и увеличения урожая используют химические удобрения, не заботясь о качестве и безопасности своей продукции, написало «Инфо24».

Эколог подчеркнул, что покупатель не сможет определить содержание нитратов в арбузе визуально или по вкусу — для этого нужны специальные приборы. Поэтому он рекомендует отказаться от покупки ранних бахчевых и дождаться сезонного урожая, который поступает в продажу в августе.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен советовала россиянам не приобретать арбузы вне сезона.