Эколог Рыбальченко связал температурные качели в центральной части РФ с географическим положением

Зима в центральной части России стала непредсказуемой, и привычные погодные условия сменяются температурными качелями. Причину объяснил эколог Илья Рыбальченко в интервью Life.ru .

По его словам, ситуация связана с географическим положением региона, который находится на границе двух крупных климатических зон.

«Мы живем на границе двух миров: влажной Атлантики и континентальной Евразии», — отметил эксперт.

Специалист сравнил Москву с перекрестком ветров, где даже небольшой сдвиг воздушного потока может привести к резкой смене погоды. В таких условиях вместо устойчивого зимнего месяца жители сталкиваются с неожиданными оттепелями и сильными морозами.