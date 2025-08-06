Эколог Рыбальченко развеял слухи о вымывании песка с пляжей

Новости о вымывании песка с пляжей по всему миру не имеют оснований, считает эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что песчаные пляжи существуют на Земле уже сотни миллионов лет и их исчезновение в исторической перспективе невозможно.

Рыбальченко отметил, что потепление климата приводит к эрозии почвы, обнажая большие запасы песка. Более того, он указал на пустыни, такие как Сахара, как доказательство огромных запасов песка на планете. Эксперт добавил, что даже если песок вымывается с пляжей в моря и океаны, волны вернут его на берег.