Эколог Рыбальченко рассказал, что мягкая погода может привести к снижению зимостойкости деревьев

В Московском регионе началась неожиданная оттепель, которая вызвала опасения у экологов. По словам эксперта, несмотря на теплую погоду, деревья не смогут повторно войти в фазу активной вегетации, так как находятся в состоянии глубокого покоя. Однако есть риски, связанные с внезапным потеплением. Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life.ru , что мягкая погода может привести к снижению зимостойкости деревьев.

«Если погода теплая и сопровождается дождями, то наружные покровы почек могут чуть размягчиться», — отметил он. Резкие морозы после оттепели могут повысить риск подмерзания и гибели почек.

Кроме того, частые колебания температуры могут привести к повреждению коры и тканей деревьев. Рыбальченко также подчеркнул, что поздняя оттепель может продлить активность грибковых патогенов, хотя это слабо влияет на заражение зимой.

Подводя итог, эксперт отметил: «Краткая ноябрьская оттепель не запускает вторую вегетацию, не вызывает резких последствий, но мягкая зима может немного повысить выживаемость вредителей и снизить естественную санитарию, которую дают нам морозы».