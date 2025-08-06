Эколог Рыбальченко призвал россиян требовать от местных властей конкретных планов по берегоукреплению

Член научного совета ППК «Российский экологический оператор», член научного совета Росприроднадзора Илья Рыбальченко сообщил RT , что при текущей динамике выбросов к 2050 году под серьезной эрозией окажутся 13–15% протяженности песчаных берегов, а к концу века — 36–50%.

Однако сценарии смягчения и грамотного управления берегами способны предотвратить до 40% прогнозируемого отступания к 2100 году.

«Это много и тревожно, но ни о каком «повсеместном исчезновении» речи нет. Динамика крайне региональна — часть пляжей даже нарастает за счет переноса наносов», — подчеркнул Илья Рыбальченко.

Эксперт призвал требовать от местных властей конкретных планов берегоукрепления, а не сеять панику. «Регулярные гидрогеологические мониторинги и учет особенно уязвимых участков, где пляж действительно может стать островком», — отметил он.

Ранее газета Financial Times сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру из-за эрозии береговой линии.