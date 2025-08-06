Эколог Рыбальченко призвал россиян требовать от местных властей конкретных планов по берегоукреплению
Член научного совета ППК «Российский экологический оператор», член научного совета Росприроднадзора Илья Рыбальченко сообщил RT, что при текущей динамике выбросов к 2050 году под серьезной эрозией окажутся 13–15% протяженности песчаных берегов, а к концу века — 36–50%.
Однако сценарии смягчения и грамотного управления берегами способны предотвратить до 40% прогнозируемого отступания к 2100 году.
«Это много и тревожно, но ни о каком «повсеместном исчезновении» речи нет. Динамика крайне региональна — часть пляжей даже нарастает за счет переноса наносов», — подчеркнул Илья Рыбальченко.
Эксперт призвал требовать от местных властей конкретных планов берегоукрепления, а не сеять панику. «Регулярные гидрогеологические мониторинги и учет особенно уязвимых участков, где пляж действительно может стать островком», — отметил он.
Ранее газета Financial Times сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру из-за эрозии береговой линии.