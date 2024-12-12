Эколог Рыбальченко: при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества

Эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко рассказал об опасности новогодних елок из ПВХ. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам специалиста, при воздействии тепла от электрической гирлянды на материал выделяются вредные вещества. Они могут вызывать интоксикацию организма.

«Если у вас лампочки, которые раскаляются, и они находятся рядом с этими ветками из ПВХ, ни в коем случае такого допускать не нужно», — предупредил эколог.

При покупке искусственного дерева, добавил Рыбальченко, стоит избегать хлора в составе изделия. В крайнем случае можно взять полиэтиленовую или пропиленовую ель.