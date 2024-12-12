Эколог Рыбальченко: при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества
Эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко рассказал об опасности новогодних елок из ПВХ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, при воздействии тепла от электрической гирлянды на материал выделяются вредные вещества. Они могут вызывать интоксикацию организма.
«Если у вас лампочки, которые раскаляются, и они находятся рядом с этими ветками из ПВХ, ни в коем случае такого допускать не нужно», — предупредил эколог.
При покупке искусственного дерева, добавил Рыбальченко, стоит избегать хлора в составе изделия. В крайнем случае можно взять полиэтиленовую или пропиленовую ель.