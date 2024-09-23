Эколог Рыбальченко предупредил, что при встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной

При встрече с медведем нельзя разворачивать к нему спину. Эколог Илья Рыбальченко рассказал «Москве 24» , что следует отходить от животного медленно, двигаясь назад.

По словам специалиста, безопасным между человеком и медведем считается расстояние более 50 метров.

Если медведь принюхивается или встает на задние лапы, это свидетельствует о том, что он изучает человека, и в такой ситуации можно считать, что риск минимален. Эколог отметил, что можно избежать неприятностей, если аккуратно отступать.

Тем не менее, если медведь находится на четырех лапах и прижал уши к голове, это уже сигнал опасности, подчеркнул Рыбальченко. В этом случае нужно спокойно отступать и пытаться увеличить свою видимость.