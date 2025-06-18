Эколог Рыбальченко посоветовал укрывать перец пленкой при летнем похолодании

Среднесуточные температуры выше нуля не представляют серьезной угрозы для растений, однако в холодную неделю лета важно принять меры для защиты урожая. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Волноваться, когда среднесуточная температура двузначная вообще не стоит. Бояться нужно похолодания, и любой дачник знает, когда он высаживал рассаду, порой были и даже минусовые температуры», — отметил эксперт.

Однако специалист указал на растение, требующее особого внимания. Это перец, который при температуре ниже +10 градусов может заболеть и перестать расти. Эколог посоветовал укрыть грядку пленкой, разместив рядом с растениями балласты с водой.