Эколог Рыбальченко посоветовал россиянам опрыскивать живую ель водой

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с радио «Говорит Москва» посоветовал россиянам каждый день опрыскивать живую ель водой.

Он призвал использовать пульверизатор, но только при отсутствии электрической гирлянды. Дерево в доме под действием воды будет выделять больше ароматов и хвойных масел, заметил эксперт.

«Чтобы в естественной елке пробудить фитонциды — очень полезные вещества, которые она выделяет, можно регулярно, где-то раз в день, елку опрыскивать водой из пульверизатора», — сказал Рыбальченко.

Эколог напомнил, что во время использования воды электрической гирлянды быть на дереве не должно, иначе новогодние каникулы могут обернуться серьезными последствиями.