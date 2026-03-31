Эколог Рыбальченко подчеркнул, что гадюки могут обитать не только в лесных массивах, но и на окраинах населенных пунктов

В Московском регионе змеи вышли из зимней спячки раньше обычного. Причиной этого стал необычно теплый климат, как объяснил эколог Илья Рыбальченко в интервью Life.ru . Из-за быстрого потепления почва нагрелась, что послужило для холоднокровных сигналом к пробуждению.

Эксперт подчеркнул, что гадюки могут обитать не только в лесных массивах, но и на окраинах населенных пунктов, включая Москву. Он уточнил, что змеи не являются агрессивными по отношению к людям и нападают только в целях самообороны. Укус гадюки может быть опасен, однако при правильных действиях риск серьезных последствий невелик.

«Главное правило — не геройствовать», — рекомендует эколог.

Если вы заметили змею, следует остановиться, спокойно отойти и не совершать резких движений. В большинстве случаев змея уползет сама. Чтобы уменьшить вероятность встречи со змеей, эколог советует убирать завалы и мусор, косить высокую траву и носить закрытую обувь.

При укусе гадюки важно сохранять спокойствие, минимизировать физическую активность, снять украшения с пораженной конечности и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Эксперт предостерегает от применения устаревших и опасных методов, таких как рассечение раны, высасывание яда, прижигание или наложение жгута. Эти действия могут ухудшить состояние пострадавшего.