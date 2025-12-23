Эколог Рыбальченко отметил, что выращенные в питомниках елки не могут быть заражены хвойными клещами

Эколог Илья Рыбальченко заявил NEWS.ru , что выращенные в питомниках елки не могут быть заражены хвойными клещами. Он подчеркнул, что к концу октября — началу ноября клещи практически повсеместно впадают в спячку.

Специалист отметил, что истории о клещах на новогодних елках — это часть кампании производителей искусственных елок, направленных на увеличение продаж. По его словам, новогодние елки, которые покупают россияне, поставляются из специализированных питомников, где за ними тщательно ухаживают и где нет природных факторов, способствующих распространению болезней.

Рыбальченко также напомнил, что в условиях московской зимы живая елка может быть полезной для здоровья: «Подышать недельку-другую хвоей, которую вы поставите в своей квартире. Нет ничего полезнее для того, чтобы получить маленький заряд иммунитета на следующие несколько месяцев».