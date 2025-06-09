Эколог Рыбальченко одобрил увеличение ставок экологического сбора

Эксперт в области государственного регулирования экологии Илья Рыбальченко поддержал идею повышения ставок экологического сбора в 2-2,5 раза. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам специалиста, подобные меры подтолкнут производителей к переходу на биоразлагаемые материалы.

«Серьезное повышение, в общем-то повышение дифференцированное, зависимое от вида упаковки, заставит подумать производителей», — заявил эколог.

Он напомнил, что их неоднократно просили перейти на биоразлагаемые виды пластика, но просьбы остались без реакции. Новое предупреждение компании должны услышать, считает эксперт.