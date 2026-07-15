Эколог Рыбальченко допустил «бум» рыбы на Дальнем Востоке после тайфуна «Бави»

Тайфун «Бави», надвигающийся на Дальний Восток, способен создать благоприятные условия для нереста лососевых и в перспективе увеличить популяцию рыбы. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

По его словам, после засушливого периода малые реки мелеют, из-за чего устья и перекаты превращаются в непреодолимые преграды для крупной рыбы. Сильные ливни повышают уровень воды, соединяют разорванные участки русла и открывают лососю доступ к местам нерестилища.

«Расход воды действительно относится к ключевым факторам, определяющим возможность и скорость миграции лосося», — объяснил эксперт.

Осадки имеют особое значение для горбуши, массовый ход которой во многих районах региона приходится на июль и август. При достаточном уровне воды рыба сможет подняться выше по течению и равномернее распределиться по нерестовым площадкам, не скапливаясь у мелководья.