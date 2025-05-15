Эколог Пукалов рассказал, что рост природных пожаров связан с изменением климата

Лесные пожары в российских регионах стали возникать раньше обычного. Как написала Общественная Служба Новостей , сейчас они бушуют в разных частях страны: в Забайкальском крае, Амурской области, Бурятии, Якутии и других регионах.

С начала года огнем пройдена территория площадью 1,5 миллиона гектаров. Однако это не означает, что все леса на этой территории погибли. Возгорания чаще всего происходят по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем. Тушением пожаров занимаются более трех тысяч человек из природоохранных и других служб. Местные власти предупреждают жителей о необходимости соблюдать противопожарный режим и преследуют нарушителей.

Согласно вероятностному прогнозу Росгидромета за апрель, температура воздуха в летние месяцы ожидается «около и выше средних многолетних значений», а в некоторых регионах может быть дефицит осадков. Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов отметил, что если этот прогноз сбудется, то сильная жара и малое количество осадков могут вызвать засухи и повышенную пожароопасность в некоторых регионах.

Увеличение площади лесных пожаров связано с изменением климата, в частности, с глобальным потеплением. Все усилия по тушению пожаров лишь замедляют продвижение природной зоны на север, но не могут остановить этот процесс.