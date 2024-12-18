Эколог Птуха: механические и химические методы помогут очистить черноморское побережье от нефти

Комментируя разлив нефти на черноморском побережье, доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, эколог Николай Птуха в беседе с RT заявил, что лучшим способом решения этой проблемы станет комплексное использование механических и химических методов очистки акватории.

Он также выразил уверенность, что к летнему сезону 2025 года последствия аварии удастся устранить.

«Речь идет об использовании как ручного труда, так и специализированной техники для сбора мазута с водной поверхности и берега», — сказал Птуха.

Эколог подчеркнул важность своевременных мер по ликвидации загрязнения пляжей курортных зон, поскольку промедление может привести к серьезным последствиям для биологического разнообразия региона и качества пляжного покрытия, что негативно отразится на туризме летом.