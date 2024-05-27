Эколог Матюшин призвал россиян не сжигать ветки и мусор в бочках на дачах

Эколог Сергей Матюшин призвал россиян, у которых есть загородные дома и дачи, не сжигать траву и мусор в бочках на участках. Об этом сообщил сайт MK.Ru .

По словам эксперта, по статистике лесные пожары чаще всего возникают из-за весеннего поджигания травы. Здесь человеческий фактор задействован в 80% всех случаев. В Москве и Подмосковье листва и растения из-за большого количества машин накапливают выхлопные газы, а при сжигании канцерогенные вещества попадают в воздух, написал «ФедералПресс».

Матюшин отметил, что вдыхание дыма и гари может поспособствовать развитию раковых опухолей и усугубить здоровье у людей с сердечными и легочными болезнями.