Эколог Марьинский рассказал, что первые комары в Москве обычно появляются в начале июня

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Москвой 24»рассказал, что первые комары в Москве обычно появляются в конце мая — начале июня. В это время устанавливаются достаточно высокие температуры, а также сохраняются лужи, где личинки кровососущих могут развиваться.

Комары, по словам эксперта, будут пребывать на протяжении всего лета, если погода будет дождливой.

«Но с какой скоростью это будет, зависит уже от температуры воздуха. Чем она выше, тем быстрее проходит развитие кровососущих», — сказал он.

Эколог подчеркнул, что это вовсе не означает, что количество комаров выйдет за какие-то ожидаемые границы.

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